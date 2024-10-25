В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут между автовокзалами. Схема

В Бишкеке запустили новый муниципальный автобусный маршрут № 13.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, автобус будет курсировать от муниципального предприятия «Бишкекский автовокзал» по адресу: Алма-Атинская, 1/1, до Западного автовокзала. Стоимость проезда при безналичной оплате – 17 сомов.

В мэрии напомнили, что 23 октября Западный автовокзал, в том числе мини-автовокзал «Акжол», полностью прекратили свою работу и проводятся работы по их переносу.

Все маршруты, ранее обслуживаемые Западным автовокзалом и мини-автовокзалом «Акжол», отправляются с нового автовокзала МП «Бишкекский автовокзал».