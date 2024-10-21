Муса Катаганов назначен зампредседателя Службы антимонопольного регулирования

Муса Катаганов назначен зампредседателя Службы антимонопольного регулирования

Катаганов Муса Катаганович назначен заместителем председателя Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерци, сообщили в пресс-службе ведомства.

Резюме

Дата и место рождения: 12 ноября 1994 г., г. Бишкек.

Женат, воспитывает 3-х детей.

Имеет высшее образование, окончил КНУ им.Ж.Баласагына, по специальности экономист.

Трудовая деятельность:

25.07.2012 – 15.12.2017

Должность: Инженер-программист

Место работы: Министерство экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики, Административно-хозяйственное и организационное обеспечение

15.12.2017 – 13.09.2019

Должность: Ведущий специалист

Место работы: Департамент гос. закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Правовая экспертиза

13.09.2019 – 03.02.2020

Должность: Ведущий специалист

Место работы: Министерство экономики Кыргызской Республики, Отдел таможенной политики и тарифного регулирования

19.02.2020 – 15.03.2021

Должность: Эксперт

Место работы: Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Отдел Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию

19.03.2021 – 18.05.2021

Должность: Эксперт

Место работы: Аппарат Президента Кыргызской Республики, Сектор проектного развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов

18.05.2021 – 01.11.2021

Должность: Эксперт

Место работы: Администрация Президента Кыргызской Республики, Отдел политики стратегического развития и планирования

01.11.2021 – 20.05.2022

Должность: Эксперт

Место работы: Администрация Президента Кыргызской Республики, Отдел мониторинга и анализа реформ

20.05.2022 –18.10.2024

Должность: Начальник управления политики бизнес-среды

Советник государственной гражданской службы 3 класса.