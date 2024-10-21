Муса Катаганов назначен зампредседателя Службы антимонопольного регулирования
Катаганов Муса Катаганович назначен заместителем председателя Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерци, сообщили в пресс-службе ведомства.
Резюме
Дата и место рождения: 12 ноября 1994 г., г. Бишкек.
Женат, воспитывает 3-х детей.
Имеет высшее образование, окончил КНУ им.Ж.Баласагына, по специальности экономист.
Трудовая деятельность:
25.07.2012 – 15.12.2017
Должность: Инженер-программист
Место работы: Министерство экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики, Административно-хозяйственное и организационное обеспечение
15.12.2017 – 13.09.2019
Должность: Ведущий специалист
Место работы: Департамент гос. закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Правовая экспертиза
13.09.2019 – 03.02.2020
Должность: Ведущий специалист
Место работы: Министерство экономики Кыргызской Республики, Отдел таможенной политики и тарифного регулирования
19.02.2020 – 15.03.2021
Должность: Эксперт
Место работы: Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Отдел Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию
19.03.2021 – 18.05.2021
Должность: Эксперт
Место работы: Аппарат Президента Кыргызской Республики, Сектор проектного развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов
18.05.2021 – 01.11.2021
Должность: Эксперт
Место работы: Администрация Президента Кыргызской Республики, Отдел политики стратегического развития и планирования
01.11.2021 – 20.05.2022
Должность: Эксперт
Место работы: Администрация Президента Кыргызской Республики, Отдел мониторинга и анализа реформ
20.05.2022 –18.10.2024
Должность: Начальник управления политики бизнес-среды
Советник государственной гражданской службы 3 класса.