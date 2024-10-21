В Бишкеке задержан подозреваемый в покушении на убийство

Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы

3 октября около 19:26 в службу "102" поступил вызов о нападении в одном из кафе на улице Павлова, где неизвестный мужчина нанес ранение в шею другому мужчине острым предметом и скрылся. Как сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района, пострадавший был госпитализирован, а по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК КР.

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудники УВД Ленинского района установили и задержали подозреваемого Н. Ж., 1994 года рождения. Его доставили в следственную службу и поместили в ИВС ГУВД Бишкека.

Ленинский районный суд вынес решение о заключении под стражу с содержанием в СИЗО-1 до 4 декабря. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.