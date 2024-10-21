В Кыргызстане почти 245 тысяч учащихся остаются без школьного горячего питания

В Кыргызстане почти 245 тысяч учащихся остаются без школьного горячего питания.

Такие данные озвучила главный специалист управления школьного, внешкольного и дополнительного образования Министерства образования и науки Айнура Кусеинова.

По ее словам, на сегодня горячим питанием в 300 учебных заведениях страны не охвачены 244 тысячи 933 ученика.

Айнура Кусеинова уточнила, что речь идет не о типовых образовательных учреждениях, а о школах, в которых нет столовых или отсутствует ремонт либо чистая питьевая вода.

В качестве примера приведены школы Оша, где из 70 только в 29 школах организовано горячее питание. В остальных ученикам предлагают булочку и чай.

В 2025 году планируется организовать горячее питание в 20 учебных заведениях, отметила Айнура Кусеинова.

Цены на продукты питания, закуп через тендер, низкая зарплата школьных поваров, отсутствие организации контроля качества школьного питания, чистой питьевой воды и канализации, финансирования из местного бюджета — это основные проблемы для успешного решения вопроса.