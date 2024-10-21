Камчыбек Ташиев посетил с официальным визитом Катар

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с министром обороны, вице-премьер-министром Катара Халидом Бен Мухаммад аль-Аттией.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Азиатский экспресс».

Уточняется, что стороны обсудили пути укрепления и развития двустороннего сотрудничества.

«На встрече присутствовали командующий армией связи и информационных технологий при эмире Катара генерал-майор Заид бин Ахмед аль-Кувари, генерал-майор Салем бин Абдалла Наиф ад-Досари, командир Военно-воздушного колледжа Мухаммад бин Абдулла аль-Аттия, командующий объединенными силами специального назначения генерал-майор Джасим бин Али аль-Аттия, а также ряд высокопоставленных руководителей и офицеров с обеих сторон», — говорится в сообщении.