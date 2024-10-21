Принесли присягу вновь назначенные судьи местных судов Кыргызстана

Сегодня в Верховном суде принесли присягу вновь назначенные судьи местных судов.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, накануне президент издал указы о назначении судьями местных судов страны впервые, сроком на пять лет и направлении в следующие суды:

в Кадамжайский районный суд Баткенской области — Досматова Мээрим Нурмаматовна,

в Бакай-Атинский районный суд Таласской области — Абдыганыев Найзабек Жунусбекович,

в Манасский районный суд Таласской области — Эргешов Акжол Алакбарович,

в Нарынский областной суд — Кетиренов Бактыбек Кыдырмышевич,

в Свердловский районный суд города Бишкек — Самиев Замирбек Байышович.

И.о. председателя Верховного суда Нурлан Мусаев поздравил назначенных судей и призвал их быть верными принесённой присяге, отметив важность соответствия высокому статусу судьи и необходимости постоянного самосовершенствования.

Отмечается, что в соответствии с конституционным Законом «О статусе судей» полномочия избранных или назначенных судей начинаются с момента принесения ими присяги.