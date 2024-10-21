Спасатели ищут двух пастухов в Джумгале

Сообщение об их исчезновении поступило 20 октября.

В Джумгалском районе Нарынской области ведутся поиски двух жителей, пропавших без вести во время выпаса скота, сообщили в МЧС КР.

По данным ведомства, жители села Өрнөк К.Б., 1979 года рождения, и С.Б., 2015 года рождения, отправились на пастбище для выпаса скота и с 16 октября не выходили на связь.

Сообщение об их исчезновении поступило 20 октября.

Отмечается, что вчера, 20 октября, на место проведения поисковых работ были привлечены 11 спасателей МЧС, 12 сотрудников МВД и 60 местных жителей, в общей сложности 83 человека, но поиски не дали результатов.

Сегодня к поисковым работам привлечены 12 спасателей, 20 сотрудников МВД и 65 местных жителей, всего 107 человек.

«Дополнительная информация будет предоставлена позже», - добавили в ведомстве.