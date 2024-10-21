Завтра в Бишкеке начнут подачу отопления

Завтра в Бишкеке начнут подачу отопления.

Информацию 24.kg подтвердил вице-мэр столицы по вопросам топливно-энергетического комплекса Талайбек Байгазиев.

Он отметил, что в первую очередь подключат объекты соцкультбыта, потом жилые дома. Тех, у кого есть задолженность, будут подключать в последнюю очередь.

Напомним, ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что в городе с 22 октября начнут подавать отопление. В мэрии отметили, что городские службы топливно-энергетического комплекса готовы к началу отопительного сезона.