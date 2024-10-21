Скончался первый председатель совета по делам религий Ормонбек Алапаев

Похороны состоятся 22 октября

На 95 году жизни скончался первый председатель совета по делам религий независимого Кыргызстана Ормонбек Алапаев.

Алапаев Ормонбек родился 25 октября 1929 года в селе Чон-Алыш Таласской области.

Трижды избирался членом обкома ЦК КП Кыргызстана, дважды депутатом областного Совета. Неоднократно избирался членом райкомов и горкомов партии, депутатом районных и городских советов.

1975-1991 годы - уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Киргизской ССР, член Совета.

1991-1993 годы - председатель Совета по делам религий при кабинете министров КР.

С 1992 года - персональный пенсионер за особые заслуги перед страной.

Член Союза журналистов СССР и Киргизской ССР.

Похороны состоятся 22 октября в 11:00 в городе Бишкек на бульваре Эркиндик, 31Б.