Смертельное ДТП в Бишкеке. Погибли капитан Таможенной службы и ее сын

В ДТП, которое произошло 17 октября на пересечении улиц Масалиева и Бакаева, погибли капитан Таможенной службы и ее сын.

Об этом сообщили в ТС.

Напомним, на перекрестке столкнулись Hyundai Sonata и Toyota Yaris. По предварительным данным, водитель Hyundai Sonata выполнял заказ в службе такси, перевозя пассажиров — гражданку А.А., 1990 года рождения, и ее несовершеннолетнего сына, 2015 года рождения. Проезжая на зеленый сигнал светофора, он начал поворот на улицу Бакаева, где столкнулся с Toyota Yaris. Пассажиров такси доставили в больницу, однако спасти их не удалось — скончались от полученных травм.

Водитель Hyundai Sonata госпитализирован с незначительными травмами. Водитель Toyota Yaris, А.И., 2004 года рождения, задержан сотрудниками столичной милиции и помещен в ИВС ГУВД Бишкека.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 312 «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта» УК КР. Следствие продолжается, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Алтынай Акбаева, капитан Таможенной службы, и ее девятилетний сын погибли в аварии. Акбаева начала службу в таможенных органах в 2013 году, занимая различные должности на таможенном посту «Манас».

Таможенная служба выражает соболезнования родным и близким Алтынай Акбаевой. Коллектив искренне скорбит по поводу трагической кончины сотрудницы, капитана ТС.