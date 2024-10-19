В Кара-Суйском районе участок стоимостью 242 миллиона сомов передали государству

В Кара-Суйском районе земельный участок стоимостью 242 миллиона 50 тысяч сомов приняли на баланс государства.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что земельные участки общей площадью 10 тысяч 443 квадратных метра, на которых находятся здания станции «Кара-Суу» южного отделения ГП «НК «Кыргыз темир жолу», до сих пор не оформлены в государственную собственность и на них не было необходимых документов.

После того как надзорный орган потребовал исправить эти нарушения, участок площадью 10 тысяч 443 квадратных метра стоимостью 242 миллиона 50 тысяч сомов официально передан в собственность государства.