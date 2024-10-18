Министр энергетики пояснил, почему он считает, что этой зимой не будет смога в Бишкеке

Т.Ибраев: Мэрия провела хорошую работу с теми, кто сжигал тряпки в банях и печках

Министр энергетики Таалайбек Ибраев 18 октября объяснил журналистам, почему он считает, что этой зимой не будет смога в Бишкеке.

Так, ежегодно в Бишкеке котельные переводят на газ, в этом направлении мэрия хорошо поработала.

Во-вторых, все маршрутки на дизтопливе вывели из столицы, на сегодня курсирующие муниципальные автобусы работают на электричестве или газе.

Также в этом году на 3 и 4 блоках ТЭЦ Бишкека провели капитальный ремонт, обновили все фильтры. На старых блоках теплоэлектроцентрали фильтры меняют ежегодно, пояснил он.

Министр напомнил, что ранее в исследовании Азиатского банка развития говорилось, что вклад ТЭЦ Бишкека в образование смога занимает всего 10-15%.

Также мэрия провела хорошую работу с теми, кто сжигал тряпки в банях и печках, добавил он.