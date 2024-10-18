Более 5 тысяч фактов нарушения законодательства выявили таможенники в 2024 году

Более 5 тысяч фактов нарушения законодательства выявили таможенники в 2024 году.

В Таможенной службе Кыргызстана подвели итоги за девять месяцев.

Уточняется, что с начала года подразделения по борьбе с контрабандой выявили 5 тысяч 438 фактов правонарушений и преступлений в сфере таможенного законодательства. Заведено 5 тысяч 59 дел о правонарушениях, взыскано штрафов на сумму 40 миллионов 241 тысячу сомов.

По данным ТС, уплачено таможенных платежей на сумму 355 миллионов 910 тысяч 553 сома. Сумма дополнительных поступлений за девять месяцев 2024 года в бюджет составила 678,8 миллиона сомов.

Также выявлено 38 фактов наркопреступлений. Из незаконного оборота изъяты 22 килограмма 399 граммов марихуаны, 39 килограммов 980 граммов гашиша, 2 килограмма 354 грамма опиума. Кроме того, выявлены и изъяты психотропные вещества, прекурсоры, опасные отходы.

Источник: 24.kg