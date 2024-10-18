Алмаз Бакетаев сообщил, когда школы Бишкека будут полностью финансироваться из госбюджета

С 2026 года школы Бишкека будут финансироваться из средств государственного бюджета.

Об этом 18 октября на совместном заседании парламентских фракций "Ишеним", "Ынтымак", "Бутун Кыргызстан" и "Ыйман Нуру" сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

Он напомнил, что в настоящее время средства на общеобразовательные школы закладываются в местном бюджете.

"Содержание школ мы переводим на себя: 2 млрд сомов в этом году, в следующем - 3 млрд, а в 2026 году высвобождаются 6,5 млрд, которые полностью остаются в мэрии и будут направлены на развитие города. Система оплаты преподавателей тоже переходит на республиканский уровень. Мы даем полную самостоятельность городу увеличить свой потенциал и одновременно высвобождаем непрофильные для них расходы", - отметил глава Минфина.

В свою очередь заместитель министра образования Бекжан Супаналиев сообщил, что зарплатный фонд 118 школ Бишкека будет финансироваться из бюджета ведомства. Мэрии столицы, по его словам, остаются расходы по проведению ремонта в зданиях и их обслуживание.

Источник: kaktus.media