ЖК в первом чтении одобрил законопроект о штрафах за незаконный сбор денег в школах

Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил законопроект о введении штрафов за сбор денег в школах.

Как отметила инициатор законопроекта депутат Миргул Темирбаева, несмотря на запрет, введенный указом президента, сбор денег в школах продолжается. В связи с этим депутат предлагает привлекать нарушителей к ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

В ходе обсуждения депутат Гуля Кожокулова уточнила, какие сборы являются законными, а какие нет.

"Данным законопроектом усложняется положение педагогов, которые на сегодняшний день и так являются уязвимой категорией. Министерство образования и науки должно защищать права учителей", - сказала она.

Депутаты Аманкан Кенжебаев, Кундузбек Сулайманов отметили, что с введением запрета на сбор денег в школах возникли проблемы с техническим, материальным обеспечением, организацией дневной охраны и уборки помещения. Депутат Айсулуу Мамашова считает, что штраф за незаконный сбор денег нужно снизить.

По итогам обсуждения законопроект принят в первом чтении.

Отметим, согласно законопроекту, за незаконный сбор денег в школах грозит административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. сомов физлицам и 60 тыс. сомов юрлицам.

В 2023 году Садыр Жапаров издал указ о запрете на сбор денег с родителей, однако родители сообщали, что им все еще приходится собирать деньги на уборку класса и другие школьные расходы, так как на них в финансировании средства не предусмотрены. Мнение учителей по этому поводу - в материале по ссылке.

Источник: kaktus.media