МВД даст юридическую оценку действиям Нурлана Мотуева

Н.Абдиев: Материал по Мотуеву был зарегистрирован вчера. Мы пригласили его

МВД даст юридическую оценку действиям Нурлана Мотуева, сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев 17 октября на заседании парламента.



Депутат Камила Талиева («Ата-Журт Кыргызстан») сказала, что некоторые пострадавшие в результате мошенничества обращаются к Мотуеву за помощью.



«Материал по Мотуеву был зарегистрирован вчера. Мы пригласили его. Мы дадим юридическую оценку его действиям, отвечают ли законам или нет», - сказал Абдиев.



В соцсетях Мотуев обвиняет ряд граждан в мошенничестве.