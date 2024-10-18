Жительнице массива «Кызыл-Аскер» подкинули новорожденного

Для ухода и наблюдения его доставили в третью детскую больницу

В Сети появилось видео, на котором показывают новорожденного ребенка. В описании говорится, что его подкинули женщине и она ищет мать малыша, чтобы оформить его на себя.

В пресс-службе УВД Первомайского района рассказали 24.kg, что инцидент произошел 17 октября в жилмассиве «Кызыл-Аскер». Факт зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.

Инспекция по делам несовершеннолетних Первомайского УВД провела соответствующую работу, по итогам которой ребенок передан специалистам ОПСД по Первомайскому району.

Заместитель главного врача Центра экстренной медицины Егор Борисов сообщил 24.kg, что подкидышу всего 5 дней.

«При осмотре ребенок был в полном порядке. Он еще совсем маленький, поэтому для ухода и наблюдения его доставили в третью детскую больницу. За ним будут присматривать неонатологи», — сообщил Егор Борисов.