В Балыкчы задержан водитель, сбивший 13-летнюю девочку и скрывшийся с места ДТП

Неизвестный водитель сбил девочку 2011 года рождения, после чего скрылся

В Иссык-Кульской области задержан водитель, сбивший пешехода. Об этом сообщает ГУОБДД МВД КР.

В городе Балыкчы 17 октября 2024 года на пересечении улиц Аманбаева и Туманова неизвестный водитель сбил девочку М.А., 2011 года рождения, после чего скрылся.

По данному факту сотрудники ОБДД города Балыкчы Иссык-Кульской области провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которого задержан гражданин У. А., 1980 года рождения.

Водителя передали в следственную службу для принятия соответствующих мер, а его автомашина Хонда-Фит поставлена на штрафстоянку.