В Кыргызстане с начала года выплату «балага сүйүнчү» получили более 107 тыс. детей

Всего из республиканского бюджета выплатили 429 973,0 тыс.сомов

На 1 октября 2024 года единовременную выплату «балага сүйүнчү» получили 107 тысяч 183 ребенка.

Как сообщили в Министерстве труда, соцобеспечения и миграции, всего из республиканского бюджета выплатили 429 973,0 тыс.сомов , в том числе 1 350,0 тысяч сомов — 27 ребенку-тройняшке.

Для информации:

- при рождении ребенка размер единовременной выплаты «балага суйунчу» составляет 4000 сомов на каждого ребенка;

- в случае рождения трех и более детей одновременно выплачивается «балага суйунчу» в размере 50 000 тысяч сомов на каждого ребенка;

- для оформления единовременной выплаты «балага суйунчу» следует обратиться в Центры обслуживания населения (ЦОН) или органы регистрации актов гражданского состояния;

- заявление на получение единовременной выплаты «балага суйунчу» необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка;

- средства будут зачислены на транзитный счет банка в течение 2–х рабочих дней с момента подачи заявки;

- гражданин должен получить денежные средства через кассу любого филиала РСК и Айыл банка не позднее шести месяцев со дня обращения.

- Необходимые документы, для получения единовременной выплаты «балага сүйүнчү», являются Ваш личный паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Примечание:

- Для получения единовременной выплаты «балага сүйүнчү» не требуется анкета, полученная от ЦОН.

-гражданам при заполнении заявления необходимо указать правильный номер мобильного телефона, поскольку после перевода денег на контактные номера через банк будет отправлено СМС-сообщение.

Контактный номер для вопросов: 0312 312 502.