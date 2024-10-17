Вопрос создания Академии ГКНБ не решался 30 лет – Токон Мамытов

Т.Мамытов: Наконец-то, состоялся тот день, когда ветераны и основной состав службы радуются этому событию

Вопрос создания Академии Государственного комитета национальной безопасности КР не решался 30 лет в силу объективных и субъективных причин. Об этом агентству «Кабар» сказал экс-заместитель главы ГКНБ, генерал-лейтенант Токон Мамытов.

Он отметил, что сегодня, наконец-то, состоялся тот день, когда ветераны и основной состав службы радуются этому событию.

«В органах нацбезопасности всегда было традицией отбирать высокообразованных, нравственно-культурных, морально чистоплотных, патриотичных сотрудников. Я думаю, эти традиции будут соблюдены. Сейчас в сложной мировой обстановке, при военно-политических изменениях, когда рушится мировой порядок, не действует система сдержек и противовесов, рушится архитектура безопасности, у нас открывается Академия. Она будет выпускать честных и преданных сотрудников, которые будут обеспечивать национальную безопасность кыргызского народа и страны. Я надеюсь, что они будут получать интеллектуальное образование с опережением на пять, десять и даже пятнадцать лет. Они будут решать очень сложные вопросы безопасности. Руководство страны в лице президента, торага Жогорку Кенеша, главы кабинета министров-председателя ГКНБ осознают это и вместе пришли на это мероприятие», - подчеркнул Токон Мамытов.