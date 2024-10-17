Замглавы МВД Абдиев рассказал о мошенничестве через Lalafo

А.Эгембердиев: Как только продавец переходит по ссылке, то сразу с его банковского счета списываются деньги

Депутат Арсланбек Эгембердиев сегодня, 17 октября 2024 года, в ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша спросил, каким образом идет борьба с мошенниками, которые орудуют через Lalafo.



Он сообщил, что мошенники пишут продавцам и говорят, что хотели бы приобрести их товар и просят нажать на ссылку, чтобы на их счет поступила оплата.



«Как только продавец переходит по ссылке, то сразу с его банковского счета списываются деньги», - сказал он.

На это заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев ответил, что есть факты того, что клиенту предлагают купить по дешевке товар и просят перевести сразу за него деньги, а после получения денег блокируют номер и перестают отвечать на звонки.



По его словам, все факты зарегистрированы, и идет следствие.



На этот момент заслушивалась информация соответствующих государственных органов о мерах принимаемых правоохранительными органами по профилактике и пресечению фактов мошенничества, совершаемых с использованием телефонных звонков, искусственного интеллекта и банковских карт.

Источник: Tazabek.kg

