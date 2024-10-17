В Чуйской области построят торгово-логистический город «Манас»

А.Жапаров: Этот центр можно сопоставить с крупнейшими морскими портами по своей значимости и функциям

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство инвестиционного строительного проекта «Торгово-логистический город «Манас».

Как сообщили в кабмине, в мероприятии также приняла участие посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

Проект будет построен в Аламудунском районе Чуйской области.

«Сегодня мы являемся свидетелями важного события – значительного шага в направлении экономического будущего нашей страны. Мы собрались на торжественную церемонию закладки капсулы времени в рамках инвестиционно-строительного проекта - торгово-логистического города «Манас». На сегодняшний день все мы осознаем возросшую значимость торговли и тот факт, что торговля является основой рыночной экономики, а логистика – ключевым элементом современной экономической системы. Мы приступаем к реализации крупного проекта – не просто строительство торгово-логистического центра, а целого городка. Этот проект имеет масштабные параметры: в городе будет расположено 30 тысяч торговых точек, его площадь составит 700 гектаров, а общий объем инвестиций достигнет 4,2 млрд долларов. На первый этап строительства будет выделено 700 миллионов долларов. Этот центр можно сопоставить с крупнейшими морскими портами по своей значимости и функциям», - сказал глава кабинета министров.

Акылбек Жапаров продолжил, что торгово-логистический город «Манас» – это не только современный логистический центр, но и уникальный проект, открывающий новые возможности для инвестиционной деятельности.

«Я убежден, что создание такого комплекса внесет значительный вклад в расширение региональных и международных торговых связей, создание новых рабочих мест, а также улучшение условий для экспорта продукции. Желаем успехов проекту», - заключил он.