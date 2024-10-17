Кабмин КР одобрил соглашение о передаче на 49 лет территории бывшего ипподрома

Площадь участка - 53.5 гектара

Кабинет министров Кыргызстана одобрил соглашение о передаче на 49 лет территории бывшего ипподрома в Бишкеке частной компании "РЦА Ливинг".

Компания построит комплекс зданий с бизнес-центрами, жилыми, социальными и инфраструктурными объектами, а также парковыми зонами. Площадь участка — 53,5 гектара.

Инвестор обязуется:

обеспечить инвестиции в размере не менее 300 миллионов долларов;

перечислить в бюджет Бишкека 67 миллионов долларов;

выделить 250 тысяч долларов на разработку "аналитической основы концепции" генплана города;

построить в столице КР три школы (на 1 200 мест каждая), три детсада (по 350 мест), парковые зоны, дороги, тротуары, инженерные сети.

Директором "РЦА Ливинг" значится некий Фан Ань Шон. Бенефициарный владелец ОсОО — компания TNG Global Foundation, базирующаяся в Гибралтаре.