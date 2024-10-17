Организациям здравоохранения передали машины скорой медицинской помощи

Министр поблагодарил Садыра Жапарова за всестороннюю поддержку системы здравоохранения
Бишкеке на Старой площади прошла передача 20 автомашин скорой помощи организациям здравоохранения отдаленных районов республики. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.
Ключи от авто вручил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.
Глава Минздрава отметил, что это позволит значительно улучшить оперативность оказания экстренной медицинской помощи и повысить доступность медицинских услуг для населения, особенно в отдаленных и труднодоступных районах страны.
Сообщается, что машины полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Средства на них выделены из президентского фонда. Бейшеналиев поблагодарил Садыра Жапарова за всестороннюю поддержку системы здравоохранения.