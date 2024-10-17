В МВД рассказали об уголовных делах, связанных с телефонным мошенничеством

Больше всего таких случаев происходит в Бишкеке и Чуйской области

Сегодня, 17 октября, депутаты Жогорку Кенеша заслушали информацию госорганов о мерах по профилактике и пресечению фактов мошенничества с использованием телефонных звонков, искусственного интеллекта и банковских карт.

По данным МВД, в категории преступлений против имущества лидирует мошенничество - 36%. С начала года было возбуждено 10 328 уголовных дел по фактам мошенничества, из них около 7 тыс. раскрыты. Общий ущерб составил 903 млн сомов, 447 млн были возвращены потерпевшим.

Больше всего таких случаев происходит в Бишкеке и Чуйской области. Мошенничества, связанные с:

интернетом - 7,8%;

мобильными телефонами - 7,8%;

земельными участками - 2,5%;

авто - 9,9%;

скотом - 3%;

денежными средствами и другим имуществом - 68%.

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев отметил, что в последнее время все больше фактов мошенничества совершается при помощи мобильных телефонов и банковских карт. Так, с начала года были возбуждены 867 уголовных дел о мошенничестве при помощи мобильных телефонов, из них 508 раскрыты, а также 67 уголовных дел, связанных с банковскими картами, 30 из которых раскрыты.

Источник: kaktus.media