Спасатели ищут шесть граждан, пропавших в горах Чаткала – МЧС направит вертолет

Спасатели ищут пропавших шесть человек в горах Чаткала Джалал-Абадской области, сообщили в МЧС КР.

По данным ведомства, на поиски были направлены два спасательных отряда. Операцией по поиску граждан, попавших под лавину, руководит министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

Так, сегодня, 17 октября к поискам шести граждан, оказавшихся под лавиной, отправлены 20 спасателей.

Также в поисках участвуют один отряд из Республиканского спасательного подразделения и один из Чаткальского районного отдела ЧС.

Отмечается, что 9 октября группа из 13 жителей села Каныш-Кыя и одного гражданина Китая отправилась в горы для сбора корней растений, после чего 16 октября поступила информация об их исчезновении.

В результате поисков 16 октября двое пропавших были найдены недалеко от села Коргон-Сай, а еще шестеро были обнаружены живыми, перейдя перевал Кум-Бел.

«По словам спасенных, 14 октября около 18:00 оставшихся шестерых накрыла снежная лавина на перевале Ак-Сай», - добавили в ведомстве.

Глава МЧС Бообек Ажикеев сообщил, что готовится вертолет для поиска пострадавших. «Как только погода позволит, вертолёт немедленно отправится на место», - добавил он.