Участок автомобильной дороги Балыкчы-Кочкор закрыли на месяц

Дорога будет закрыта на месяц

Участок автомобильной дороги Балыкчы-Кочкор, с 39+90 км по 42+90 км до поворота на перевал Кубакы, будет закрыт в связи с проведением буровзрывных работ на участке с 37 по 43 км. Об этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По их информации, в связи с проводимыми буровзрывными работами, которые осуществляются в рамках строительства железной дороги Балыкчы-Кочкор, дорога будет закрыта на месяц. С 16 октября по 16 ноября текущего года в понедельник, среду и пятницу с 08:00 до 17:30 проезд закрыт.