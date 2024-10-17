В Кыргызстане осенние школьные каникулы начнутся с 4 ноября

В Кыргызстане осенние школьные каникулы начнутся 4 ноября.

Как сообщили в Минобразования, согласно приказу каникулы в школах продлятся 7 календарных дней.

Школьники будут отдыхать с 4 по 10 ноября 2024 года. К занятиям приступают 11 ноября.