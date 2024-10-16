Эксперт ответил, почему в Кыргызстане подорожал мед

М.Кенжебаев: Наши пчеловоды кочуют целое лето в тех местах, где много цветов

В текущем году в Кыргызстане действительно выросли цены на натуральный мед. Об этом рассказал представитель ветеринарной службы при Минводсельпроме Мурат Кенжебаев в эфире "Биринчи радио".

"Со слов производителей, цены на мед выросли на фоне подорожания топлива, кочевать стало дороже. И если в прошлом году они отдавали за бензин 2 тыс. сомов, то в текущем - 4 тыс. сомов", - объяснил он.

При этом Кенжебаев отметил преимущество местного меда перед тем, что производят в Казахстане.

"В Казахстане мед в основном из технических культур - подсолнуха, гречихи и других. А в Кыргызстане - разнотравье. Как уже говорилось - наши пчеловоды кочуют целое лето в тех местах, где много цветов. Из-за этого местный мед высоко ценится за рубежом", - добавил он.