Резюме нового директора «Унаа» Улана Карыпбекова

Он был назначен на должность директора «Унаа» 1 октября
Пресс-служба Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») подготовила резюме Карыпбекова Улана Кадырсултановича.
Он был назначен на должность директора «Унаа» 1 октября.
Его предшественник Рустам Джокоев был задержан и находится под стражей в СИЗО ГКНБ.
Улан Карыпбеков родился в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области в 1980 году.
В 2002 году окончил факультет государственной службы КГНУ им.Ж.Баласагына.
Трудовая деятельность:
- 2003-2021 годы — сотрудник ГКНБ;
- 2022 год — заместитель начальника железнодорожной таможни «Северная» Государственной таможенной службе;
- 2022-2023 годы — начальник оперативной таможни по южному региону;
- 2023 год — директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров
Женат. Воспитывает 4 детей.
Источник: АКИpress