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Резюме нового директора «Унаа» Улана Карыпбекова

Он был назначен на должность директора «Унаа» 1 октября

Пресс-служба Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») подготовила резюме Карыпбекова Улана Кадырсултановича.

Он был назначен на должность директора «Унаа» 1 октября.

Его предшественник Рустам Джокоев был задержан и находится под стражей в СИЗО ГКНБ.
Улан Карыпбеков родился в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области в 1980 году.

В 2002 году окончил факультет государственной службы КГНУ им.Ж.Баласагына.

Трудовая деятельность:

- 2003-2021 годы — сотрудник ГКНБ;

- 2022 год — заместитель начальника железнодорожной таможни «Северная» Государственной таможенной службе;

- 2022-2023 годы — начальник оперативной таможни по южному региону;

- 2023 год — директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров

Женат. Воспитывает 4 детей. 

Источник: АКИpress

 

           