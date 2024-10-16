Резюме нового директора «Унаа» Улана Карыпбекова

Он был назначен на должность директора «Унаа» 1 октября

Пресс-служба Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») подготовила резюме Карыпбекова Улана Кадырсултановича.



Он был назначен на должность директора «Унаа» 1 октября.



Его предшественник Рустам Джокоев был задержан и находится под стражей в СИЗО ГКНБ.

Улан Карыпбеков родился в селе Чаек Джумгальского района Нарынской области в 1980 году.

В 2002 году окончил факультет государственной службы КГНУ им.Ж.Баласагына.



Трудовая деятельность:



- 2003-2021 годы — сотрудник ГКНБ;



- 2022 год — заместитель начальника железнодорожной таможни «Северная» Государственной таможенной службе;



- 2022-2023 годы — начальник оперативной таможни по южному региону;



- 2023 год — директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров



Женат. Воспитывает 4 детей.

Источник: АКИpress