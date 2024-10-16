Южная Корея сократила экспорт авто в Кыргызстан

Экспорт авто из Южной Кореи в Кыргызстан снизился с $198 млн в августе до 148 млн в сентябре (-25%)

Южная Корея снизила экспорт автомобилей в Кыргызстан в месячном выражении. Это следует из данных таможенной службы этой страны.

Всего Южная Корея экспортировала в Кыргызстан авто на $1,1 млрд в январе - сентябре текущего года. Поставки увеличились на 56,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодомэкспорт.

Тем не менее экспорт авто из Южной Кореи в Кыргызстан снизился с $198 млн в августе до 148 млн в сентябре (-25%).

Всего по итогам прошлого года Южная Корея поставила в Кыргызстан легковых автомобилей на $972,4 млн.

Источник: kaktus.media