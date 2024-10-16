Жуткие морозы и аномальные снегопады: синоптик дал прогноз погоды на ближайшую зиму

Специалисты метеорологии готовят нас к суровой зиме на стыке 2024 и 2025 годов.

Ожидается, что холодный сезон будет не только морозным, но и щедрым на снег. По предварительным прогнозам, декабрь, январь и февраль порадуют нас значительными температурными колебаниями.

Доктор географических наук Юрий Алексеев подчеркивает, что в течение зимних месяцев температура будет резко меняться: от сильных морозов до аномально высоких значений. Особенно холодно будет жителям северных регионов. В Якутии первые сильные морозы могут прийти уже в ноябре, когда дневные температуры опустятся до -15…-20 градусов, а ночью достигнут -25. К началу зимы термометры могут показывать -30…-35 градусов.

Не обойдут холодные ветры и центральные регионы России. Московская область, а также Тверская, Калужская, Ярославская, Ивановская, Тульская и Рязанская области столкнутся с морозами в начале зимы. Аномально низкие температуры также ожидаются в Северо-Западном федеральном округе.

Рекорды осадков

Зима 2024-2025 может установить новые рекорды по количеству осадков. Синоптики прогнозируют, что за сезон на территории страны выпадет максимальное количество снега за всю историю метеонаблюдений с 1722 года. Центральные регионы окажутся под снежным покровом, как сообщает синоптик Александр Ильин.

Что касается первого снега, его появление зависит от преобладающих воздушных масс. Если холодный воздух возьмет верх, снег может выпасть уже в первой декаде октября. В противном случае, если теплая масса останется доминирующей, первый снег можно ожидать в период с 15 по 20 октября.

По прогнозам Ильина, самым холодным месяцем зимы станет январь со средней температурой около -20…-25 градусов. Декабрь начнется с температур от -10 до -17 градусов, но в отдельные дни термометры могут показывать и -20.

Источник: NEWS 102