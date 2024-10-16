Городские службы ТЭК готовы к началу отопительного сезона

Предварительно, с учетом прогноза погодных условий, рассматривался запуск отопления c 22-го октября
Городские службы топливно-энергетического комплекса мэрии Бишкек готовы к началу отопительного сезона.
Как сообщили в мэрии Бишкека, на сегодняшний день все муниципальные предприятия завершили комплексные мероприятия для бесперебойной подачи тепла в дома горожан.
«Предварительно, с учетом прогноза погодных условий, рассматривался запуск отопления c 22-го октября. Однако подача тепла начнётся только после получения соответствующего распоряжения от мэрии города Бишкек», - говорится в сообщении.
Традиционно, согласно прогнозным данным Кыргызгидромет при МЧС КР, начало отопительного периода определяется при среднесуточной температуре воздуха +8 ℃ в течение 5 дней подряд.