Садыр Жапаров сделал обращение в связи с предстоящими выборами депутатов в местные кенеши

С.Жапаров: Не будьте безразличны к будущему своей страны, себе и своим детям

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 16 октября, сделал обращение к народу в связи с предстоящими выборами депутатов в местные кенеши. Агитационная кампания начнется завтра, сами выборы состоятся 17 ноября.

Текст обращения главы государства:

«Уважаемые соотечественники!

Как вам известно, 17 ноября этого года состоятся выборы депутатов в местные кенеши Кыргызстана.

В связи с административно-территориальной реформой местные кенеши были распущены, и назначены новые выборы.

До реформы у нас было 32 городских и 452 айыльных кенеша, всего 484 местных кенеша. После реформы образовано 33 городских и 231 айыльных кенешей, всего 264 местных кенеша, что составляет сокращение почти на 59%. Соответственно, уменьшилось и количество мандатов.

Агитационная кампания этих выборов начнется завтра, 17 октября.

Дорогие кыргызстанцы!

Административно-территориальная реформа принесет значительные изменения. В связи с этим предстоящие выборы в местные кенеши являются очень важным событием.

Хочу подчеркнуть, что любые выборы, будь то в местные кенеши или в Жогорку Кенеш, напрямую влияют на судьбу нашей страны и народа на ближайшие пять лет. Именно те представители, которых вы выберете, будут отвечать за улучшение жизни жителей регионов и развитие страны в течение этого периода.

Мы всегда говорим: «Если регионы развиваются, развивается страна!» Не будем забывать, что в продвижении регионов важную роль играют депутаты, избранные из числа профессиональных специалистов, креативных граждан, инициативной молодежи и патриотов.

Если такие граждане будут выбраны, они будут работать на благо регионов и сельских территорий, стремиться исполнить волю народа. Они придут не ради своей биографии, авторитета или личных интересов, а чтобы обозначить проблемы и найти пути их решения, эффективно распределять бюджетные средства и направлять их на решение актуальных вопросов. Они будут следить за каждым тыйыном и контролировать целевое использование средств.

Уважаемые соотечественники, я всегда говорил: «Мы идем к построению нового Кыргызстана». Этот путь нелегкий. В трудное и сложное время мы взяли на себя ответственность вывести нашу страну в число развитых государств.

Развитие страны начинается с развития регионов. Поэтому давайте не будем равнодушными к выборам в местные кенеши. Не забывайте, что с развитием регионов государство будет усиливаться. Активно участвуйте в выборах депутатов в местные кенеши!

Выбор достойного кандидата среди претендентов тоже непростое дело. Среди кандидатов есть те, кто умеет красноречиво говорить, дает невероятные обещания, привлекает деньгами, но при этом им не хватает ума, знаний и опыта для того, чтобы нести бремя региона или города. Не выбирайте таких депутатов, иначе потом будете сожалеть все пять лет.

Мы как государство построим школы, детские сады, дороги и все другие социальные объекты. Ни один кандидат или депутат не сможет сделать это за свой счет.

Депутаты утверждают бюджет, собранный от населения местных регионов или городов, и дают согласие или отказывают по определённым вопросам. Некоторые высказывают свои критические замечания власти. Конечно, если эти замечания конструктивные, это хорошо и приносит пользу. Однако есть и такие, которые просто предъявляют беспочвенные обвинения власти и обещают народу достать луну с неба. Но мы видим, как это происходит на самом деле.

В каждом регионе вы хорошо знаете способности своих собственных сыновей и дочерей — кандидатов. Не выбирайте тех, кто «тянет на дно», выбирайте достойных. В нынешнее время, когда мир быстро меняется, каждый наш день, а порой даже каждый час, имеет огромное значение для развития!

Вот почему стоит выбирать тех, кто будет предан стране, действительно работать и зарекомендовал себя среди народа. Особенно поддерживайте опытных молодых людей с горящими сердцами, которые стремятся развивать свою Родину и видят дальние перспективы!

Позвольте мне подчеркнуть, что власть не вмешивается в избирательную кампанию. Время, когда власть вмешивалась в выборы и другие дела, продвигая одного кандидата и отвергая другого, осталось в прошлом.

Если какой-либо государственный служащий будет выявлен в том, что он вмешивается в выборы и продвигает определенного кандидата, он понесет строгое наказание.

Мы живем в государстве, основанном на праве. Мы создадим условия для того, чтобы всё происходило в рамках закона. Депутат, который честно избран и достойно прошел выборы, должен служить народу. Иначе быть не может, и не будет!

Еще один важный момент: депутаты местных кенешей, избранные 17 ноября, будут выбирать делегатов из своих регионов для участия в предстоящем Народном Курултае. Роль депутатов местных кенешей крайне важна, поскольку именно на Курултае обсуждаются важные проблемы регионов.

Народный Курултай, как вам известно, транслируется в прямом эфире. Как показывает предыдущий опыт, после его завершения часто звучат обсуждения: «Этот вопрос был поднят, а тот остался без внимания». Давайте предотвратим подобные ситуации заранее.

Избирайте компетентных депутатов местных кенешей, которые смогут выбрать достойных делегатов для участия в Народном Курултае. Пусть эти делегаты поднимут на съезде вопросы, которые действительно важны для вас и ваших регионов.

Мы часто говорим о демократии и свободе слова. Именно на выборах закладываются основы этих ценностей. Не будьте безразличны к будущему своей страны, себе и своим детям.

В 2026 году в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша, а вскоре после этого — выборы президента.

Участвуйте активно как в текущих, так и в будущих выборах.

Уважаемые кыргызстанцы!

Исполните свой гражданский долг — приходите на выборы и отдайте свой голос за достойных кандидатов!

Выборы проводятся раз в пять лет, и потраченные вами полчаса могут определить судьбу вашего региона и города на этот период.

Не пожалейте времени для осознанного выбора, ведь именно эти депутаты будут решать важные для вас вопросы в ближайшие пять лет.

Помните: участвовать в выборах — это шаг к изменениям. Давайте начнем изменения с себя».