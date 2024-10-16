В одной из школ Бишкека похитили ребенка? Комментарий милиции

После проверки сотрудников милиции эти сведения не подтвердились

В соцсетях кыргызского сегмента распространилась информация якобы о том, что в одной из школ Бишкека днем 15 октября был похищен ребенок. При этом детали инцидента не сообщались.

Судя по распространяемой в соцсетях информации, речь шла якобы о школе-гимназии №63 им. Ч. Т. Айтматова в 11-м микрорайоне города.

Однако, по информации пресс-службы МВД, после проверки сотрудников милиции эти сведения не подтвердились.

"Правоохранительные органы просят родителей не поддаваться панике и не доверять подобным сообщениям", - заявили в милиции.