Комитет ЖК одобрил законопроект об энергосбережении

Глава Минэнерго заверил, что проблем в отопительный сезон возникнуть не должно

Комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон «Об энергосбережении» в третьем чтении.

Информацию о законопроекте представил председатель комитета Азизбек Турсунбаев, сообщили в пресс-службе ЖК. По словам Турсунбаева, проект закона разработан в целях эффективного и рационального использования энергоресурсов, разработки наиболее эффективных способов реализации и обоснования организационных, технических и других мер по повышению эффективности использования энергии.

В ходе обсуждения депутат Айжигит Тыналиев предложил увеличить лимит льготного потребления электроэнергии. Депутат Марат Мураталиев поднял вопрос бесперебойного обеспечения экономики и населения республики электроэнергией, тепловой энергией и природным газом. Министр энергетики Таалайбек Ибраев заверил, что таких проблем в отопительный сезон возникнуть не должно.

По итогам обсуждения комитет одобрил законопроект «О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях» в третьем чтении.