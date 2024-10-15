Комитет ЖК одобрил введение штрафов за оскорбления и клевету в интернете

Штрафовать будут также за комментарии и перепосты

Комитет по правопорядку Жогорку Кенеша сегодня рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект о штрафах за клевету и оскорбления в интернете и СМИ.

Законопроект представил заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков. По его словам, за оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме в СМИ и интернете, предлагают штрафовать физических лиц на 100 000 сомов, юридических лиц — на 200 000 сомов.

За клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в СМИ и интернете, также предлагают штрафовать на 100 тысяч и 200 тысяч сомов соответственно.

Орозбек Сыдыков отметил, что за оскорбительные комментарии также будут привлекать к ответственности.

В ходе обсуждения замминистра культуры Марат Тагаев, отвечая на вопросы депутатов, отметил, что у Минкультуры нет возможности найти владельцев фейковых аккаунтов.

«Мы проводим работу по блокировке таких аккаунтов, которые распространяют клевету. Мы провели переговоры с Facebook, Telegram, TikTok и договорились, что будем направлять такие аккаунты и они будут блокировать», - сказал чиновник.

Источник: vesti.kg