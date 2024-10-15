Ученые назвали даты, когда Землю накроет сильнейшими магнитными бурями

Стало известно о космической активности

Ближайшая магнитная буря ударит 22 октября. До этого времени обстановка должна быть спокойной. Однако это связано с процессом накопления энергии, в связи с чем 22 октября геомагнитное явление будет очень мощным. Его оценивают в пять баллов по девятибалльной шкале.

При этом буря продлится около суток. Уровень в пять баллов соответствует показателю G3. Затем Землю снова ждет небольшой период спокойствия — вплоть до 27 октября. В этот день ожидаются бури на уровне трех-четыре баллов. При этом стоит понимать, что геомагнитная погода весьма непостоянна. Все может измениться в любую минуту.

Обычно космическая активность связана с масштабными вспышками на Солнце. В ближайшее время стоит ожидать вспышку класса Х, которая может быть не невероятно сильной и затяжной. Отсюда и сильная буря 22 октября.

Напомним, магнитная буря происходит из-за воздействия потока солнечного ветра на магнитосферу Земли, которая служит повышенной радиационной защитой планеты.

Метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, скачками артериального давления, головокружениями, учащенным сердцебиением, затрудненным дыханием. Не исключаются и нарушения сна.

Источник: пруфы