Депутат предложил ужесточить наказание за распространение интимных фото и видео

Комитет по правопорядку в первом чтении одобрил законопроект

Депутат Арсланбек Эгембердиев («Ата-Журт Кыргызстан») на заседании Комитета Жогорку Кенеша предложил ужесточить наказание за распространение интимных фото и видео граждан.



Комитет по правопорядку в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий дополнительную статью в Кодекс о правонарушениях, касающуюся клеветы и оскорблений в СМИ и интернете.



Депутат Эгембердиев уточнил, будут ли привлекаться к ответственности за распространение интимных фото и видео в рамках этого законопроекта. Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков ответил, что распространение такого рода материалов также порочит честь и достоинства, и виновные будут привлекаться к ответственности.

Депутат отметил, что подобные действия разрушают семьи, приводят к суицидам и убийствам. Он предложил рассмотреть ужесточение наказания отдельным пунктом, а не ограничиваться штрафом в 100 тыс. сомов.

По словам Сыдыкова, два комитета уже рассмотрели данный законопроект, и все предложения будут учтены.



Депутат также поинтересовался, будут ли привлечены к ответственности те, кто перепостил фейковую информацию. На это замминистра ответил утвердительно, отметив, что они также распространяют ложные сведения.

Источник: АКИpress

