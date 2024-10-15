Ринат Токтобеков стал и.о. замглавы Первомайского РУВД

Он курирует оперативную работу

Подполковник милиции Токтобеков Ринат Сапарович назначен исполняющим обязанности заместителя начальника УВД Первомайского района, сообщили 15 октября АКИpress источники.



Он курирует оперативную работу. Токтобеков пришел вместо Нурмата Давлетова. Последнего назначили на должность замначальника УВД Баткенской области.



Позже в пресс-службе МВД сообщили, что Токтобекова назначили приказом от 7 октября.

Согласно сайту Международной федерации борьбы (UWW), Токтобеков участвовал в Чемпионате мира по борьбе среди ветеранов, который проходил в Хорватии.

