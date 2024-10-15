В Бишкеке с 22 октября начнут подавать отопление

В дома Бишкека с 22 октября начнут подавать отопление.

Об этом на заседании профильного комитета парламента сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, директор ТЭЦ сообщил ему, что запущен 4 блок и они готовы к отопительному сезону.

«Так рано мы еще не давали отопление, но с учетом сообщений от синоптиков планируем начать отопительный сезон с 22 октября. Главная задача энергетиков обеспечение население теплом и светом. Энергосистема готова к ОЗП и дай бог без происшествий пройдем», - добавил министр.