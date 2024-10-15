Акылбек Жапаров и глава представительства Всемирного банка обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества

Акылбек Жапаров провел встречу с Хью Ридделом

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбека Жапарова провел встречу с главой представительства Всемирного банка в Кыргызстане Хью Ридделом.

Как сообщили в кабмине, в ходе встречи обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества, в частности проект по строительству Камбаратинской ГЭС-1, который является стратегически важным для страны.

Глава кабмина подчеркнул важность ускорения работы по реализации данного проекта, отметив, что Камбаратинская ГЭС-1 станет значимым вкладом в развитие не только национальной, но и региональной энергетической системы и будет способствовать устойчивому росту.

Со своей стороны, Хью Риддел проинформировал о достигнутом прогрессе и положительных тенденциях в процессе проработки актуализации технико-экономического обоснования проекта и подтвердил готовность Всемирного банка продолжить активное участие в его реализации.

Также отмечено о создании специальной платформы для обмена данными, которая позволит отслеживать ход проекта в реальном времени.

Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие и ускорить решение всех необходимых вопросов для успешного продвижения проекта Камбаратинской ГЭС-1.