Жоомарта Карабаева не отпустили под домашний арест

Адвокат просил изменить ему меру пресечения

Первомайский райсуд столицы оставил экс-сотрудника НАН КР Жоомарта Карабаева в СИЗО.

Адвокат Карабаева подал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест или электронное наблюдение. Однако суд отказал.

Ранее Жоомарт Карабаев заявил об угрозах и избиение во время следственных мероприятий. Военная прокуратура начала проверку.

Напомним, 2 июля бывшего сотрудника НАН КР Жоомарта Карабаева вызвали на допрос в ГКНБ, после чего задержали на 48 часов. 4 июля Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о заключении правозащитника под стражу в СИЗО-1 до 19 августа. Ему инкриминируют призывы к массовым беспорядкам.

По словам адвоката Жоомарта Карабаева, обвинения против него основаны на его постах в социальных сетях, где он обсуждал нынешнюю волну преследований активистов, а также непризнание властями факта коррупции в Национальной академии наук.

Источник: vesti.kg