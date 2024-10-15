Госслужащие обвиняются в создании причин для схода селей в Арстанбапе

Установлены причины схода селей в Арстанбапе, возбуждено уголовное дело в отношении государственных служащих.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Прокуратурой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области проведена проверка по установлению причин и условий схода селей, произошедших в селе Арстанбап.

Проверкой установлено, что должностными лицами Базар-Коргонского управления градостроительства и архитектуры, Арстанбапского айыл окмоту и Базар-Коргонского филиала ГУ «Кадастр» в период с 2006 по 2019 годы в частную собственность было незаконно предоставлено 15 земельных участков, расположенных в водоохраной зоне. После чего, в водоохраной зоне реки Арстанбап-Сай незаконно возведены коммерческие объекты.

Так, из-за незаконных застроек 23 июля 2024 года произошедшее наводнение привело к подъему уровня воды в реке Арстанбап-Сай, в результате чего размыты внутренние дороги, потоплены сооружения, коммерческие объекты и жилые массивы, что привело к образованию чрезвычайной ситуации в данном регионе.

Иначе говоря, в результате незаконных действий должностных лиц Базар-Коргонского управления градостроительства и архитектуры, Арстанбапского айыл окмоту и Базар-Коргонского филиала ГУ «Кадастр», государству и частным лицам причинен ущерб на сумму более 24 млн сомов.

По итогам проверки прокуратурой Базар-Коргонского района возбуждено уголовное дело по ст. 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса.

В настоящее время ведется следствие, сообщает Генпрокуратура.

Напомним, что 23 июля 2024 года в селе Арстанбап Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области сошли селевые потоки, в результате которых поврежденными оказались ряд инфраструктурных объектов.

По данным МЧС, сель затопил несколько жилых домов, больницу, торговый дом, разрушил мосты, размыл внутреннюю дорогу и смыл 23 автомобиля.