Кыргызстанцев призвали оформить полис ОСАГО заранее

Э.Калдарбеков: Призываю граждан побеспокоиться о страховании авто заранее

Кыргызстанцы могут приобретать полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности заранее, то есть до 1 января 2025 года. Об этом в интервью Kaktus.media рассказал председатель Государственной страховой организации (ГСО) Элдияр Калдарбеков.

По его словам, приобрести полис ОСАГО в скором времени будет можно в филиалах ГСО по всему Кыргызстану.

"Вероятно, люди только тогда начнут страховать авто, когда закон заработает. Скорее всего, будут большие очереди. Для того чтобы избежать этого, они могут без проблем прийти до 1 января. Пользуясь моментом, призываю граждан побеспокоиться о страховании авто заранее", - сказал он.

В ноябре 2023 года Министерство экономики и коммерции предложило перенести ввод штрафов по ОСАГО для физлиц на полгода - с 1 июля 2024 года. Но позже стало известно, что введение штрафов за отсутствие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перенесено на 1 января 2025 года.