Штормовое предупреждение. Кыргызстанцев ожидают дожди и снег

В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение на 15-17 октября.

По данным синоптиков, по республике сохранится неустойчивая погода.

15 октября на большей части территории временами дождь, в горных районах снег, местами осадки интенсивные.

16 октября на большей части территории временами дождь, в зоне земледелия Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, переходящий в снег. В Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях местами осадки интенсивные, ночью в отдельных районах Чуйской, Джалал-Абадской областей осадки сильные. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 м/с, по западу акватории озера Иссык-Куль порывы до 18-23 м/с.

17 октября на большей части территории Иссык-Кульской области, местами в Нарынской области дождь, снег, в горных районах снег, в отдельных районах Чуйской, Джалал-Абадской областей дождь, в горных районах снег. В Таласской, Ошской, Баткенской областях без осадков. В отдельных районах республики ожидается туман.

16-17-октября дальнейшее понижение температуры воздуха:

- в Чуйской долине ночью до 1…6°, днем до 3…8°,

- в Таласской долине ночью до -3…+2°, днем до 3…8°,

- в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью до 3…8°, днем до 10…15°,

- в предгорных районах ночью до -4…+1°, днем до 1…6°,

- в Суусамырской долине ночью до -5…-10°, днем до 0…5°,

- в Иссык-Кульской котловине ночью до -1…+4°, днем до 3…8°,

- в зоне земледелия Нарынской области ночью до -4…+1°, днем до 2…7°, в горных районах республики ночью до -1…-6°, днем до 0…5°,

- в высокогорной зоне ночью до -8…-13°, днем до -3…-8°.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.

17-18 октября в ночные и утренние часы в долинной зоне Чуйской области и в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до 0…-2°.

Такие заморозки опасны для плодовых и овощных культур, выкопанных и не укрытых клубней картофеля.