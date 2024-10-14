Мэр Бишкека: Тариф на проезд по безналичным платежам повышать не будем

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что тариф на проезд по безналичным платежам в размере 17 сомов повышать не будут.

Сообщение распространила пресс-служба столичного муниципалитета.

Градоначальник пояснил, что в августе прошлого года принято решение по переходу на безналичные платежи. В город начали поступать первые автобусы. Тогда в день от безналичных платежей поступало 180 тысяч транзакций, остальные платили наличными. Всего в день поступало 460 тысяч сомов.

В октябре 2023-го приняли решение разрешить наличные платежи, и в день стало поступать от общественного транспорта 1 миллион 700 тысяч сомов.

По словам Айбека Джунушалиева, теперь мэрия намерена еще увеличить долю безналичных платежей. По его мнению, большое количество ДТП с участием общественного транспорта происходит из-за того, что водители отвлекаются на сбор денег. Кроме того, они присваивают деньги, несмотря на установленный план по сбору и программу подсчета пассажиропотока.