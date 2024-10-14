Когда в Бишкеке включат отопление. Ответ мэрии

В Бишкеке похолодало, потепления в течение недели не ожидается.

Жители столицы интересуются, когда начнут подавать отопление.

В мэрии ответили, что тепло начинают подключать, когда в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха не превышает +8 градусов по Цельсию.

Добавим, что 1 июня 2024 года введены новые тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения. Жильцы квартир общей площадью до 80 квадратных метров по новому тарифу теперь будут платить 1 тысячу 560 сомов за 1 гигакалорию, а за остальные квадратные метры — свыше социальной нормы, на уровне стоимости тепловой энергии.

Себестоимость тепловой энергии указывается отдельной строкой в платежных счетах, выставляемых теплоснабжающей организацией.

Кроме того, если ранее население за горячее водоснабжение оплачивало 1 тысячу 120 сомов за 1 гигакалорию, то после внесенных изменений будут платить 1 тысячу 560 сомов.

Источник: 24.kg