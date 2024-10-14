В Кара-Балте задержали грабителя иностранца

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания

В Жайылском районе ограбили иностранного гражданина, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В г.Кара-Балта вечером 10 октября 2024 года в магазине «Семёрочка» парень, применив физическую силу в отношении иностранного гражданина И.Н., 1987 года рождения, завладел его сотовым телефоном «Нокиа» стоимостью 26 000 сом, а также портмоне с деньгами в сумме 29 420 сомов.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Жайылского района и возбуждено уголовное дело по ст.206 (Грабеж) УК.

Сотрудниками милиции по горячим следам установлен подозреваемый в совершении данного преступления, им оказался гражданин К.А., 1997 года рождения, у которого при личном досмотре изъяты сотовый телефон «Нокиа» и портмоне с денежными средствами.

Гражданин К.А., 1997 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, следствие продолжается.