Министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана провели очередную встречу – что обсудили

В Ташкенте 12 октября прошла очередная рабочая встреча министров энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, во встрече приняли участие министр энергетики Узбекистана Ж. Мирзамаходов, министр водного хозяйства Узбекистана Ш. Хамраев, министр энергетики Казахстана А. Саткалиeв, министр водного хозяйства и ирригации Казахстана Н. Нуржигитов и министр энергетики Кыргызстана Т. Ибраев, а также другие ответственные руководители.

Кроме того, в данной встрече в качестве гостя участвовал заместитель министра энергетики Азербайджана К. Аббасов.

На встрече были обсуждены вопросы обеспечения стабильной работы водно-энергетических систем стран в осенне-зимний период. Также были согласованы графики работы сетей.

В рамках мероприятия были рассмотрены совместно реализуемые проекты, в частности, текущее состояние проекта строительства «Камбаратинской ГЭС-1» и вопросы согласования водно-энергетического баланса.

Кроме того, на встрече были обсуждены проведенные предварительные исследования и будущие планы по строительству ГЭС на реке Чаткал в Джалал-Абадской области Кыргызстана с представителями китайской компании «CEEC».

В конце встречи предложена организация регулярных заседаний рабочих групп сторон и подписание «дорожной карты» по реализации проектов, а также подписаны соответствующие документы.